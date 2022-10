VIDEO. Imagini cumplite. Un tânăr din Lugoj a transmis Live pe Facebook momentul când a intrat cu maşina în faţa unui tren Un tanar de 27 de ani, din Lugoj, casatorit si tatal unei fetite, a transmis Live pe Facebook momentul in care a intrat cu masina in fata unui tren de marfa. Accidentul s-a petrecut pe strada Smardan, din Lugoj, la o trecere la nivel peste calea ferata. Tanarul de 27 de ani a intrat cu […] The post VIDEO. Imagini cumplite. Un tanar din Lugoj a transmis Live pe Facebook momentul cand a intrat cu masina in fata unui tren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

