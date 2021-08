VIDEO Imagini cumplite la Aeroportul din Kabul. Doi afgani au căzut din avionul care luase altitudine Imagini șocante de la Aeroportul din Kabul fac inconjurul lumii. In timp ce afganii disperați sa paraseasca țara se așeaza in fața avioanelor pe pista, doi barbați au fost filmați cum cad din avionul care luase altitudine. Nu este clar cum au cazut cele doua persoane din avion. Aeroportul din Kabul este scena unor momente […] The post VIDEO Imagini cumplite la Aeroportul din Kabul. Doi afgani au cazut din avionul care luase altitudine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane și s-au instalat in palatul prezidențial din Kabul, imediat dupa plecarea președintelui Ashraf Ghani. Sute de afgani incearca sa iși salveze viața și sa paraseasca țara.…

- Aeroportul din Kabul s-a umplut de la prima oara cu mii de afgani disperați sa paraseasca țara cat mai repede ca sa scape de regimul taliban, potrivit BBC. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu oamenii cuprinși de panica incercand in disperare sa se imbarce intr-o aeronava. Pentru a calma…

