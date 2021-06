Stiri pe aceeasi tema

- Un accident terifiant s-a produs in judetul Vrancea. Un tanar de 23 de ani si un barbat de 44 de ani, ambii din Gulianca, judetul Braila, si-au pierdut viata in urma unui impact intre un autoturism si un tractor.

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…

- Imagini revoltatoare au fost suprinse in Cehia, trase parca la indigo dupa celebrul caz al uciderii americanului George Floyd in Statele Unite. Un tanar rom a murit dupa ce a fost imobilizat cu brutalitate de polițiști. Cehia se afla in mijlocul unui scandal uriaș, dupa ce imaginile cu intervenția poliției…

- Pilotul Adrian Cernea, fost campion național, a murit sambata, dupa ce s-a rasturnat cu mașina in raul Oituz. Salvatorii au facut publice imagini de la locul tragediei. Federația Romana de Automobilism a anunțat ca echipajul, luat de ape, era format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache. Ei urmau…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Patru persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs, joi, intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati. Potrivit primelor informații, un autoturism Mazda, inmatriculat in Vaslui, a intrat intr-un TIR, din Republica Moldova, care era oprit pe marginea…