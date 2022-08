Un videoclip online arata vehicule militare rusești in interiorul unei camere a turbinelor conectate la un reactor nuclear de la centrala Zaporojie din Ucraina, unde bombardamentele din ultima perioada au alimentat temerile legate de un dezastru nuclear. CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea videoclipului, insa nu este clar cand a fost facuta filmarea. Imaginile […] The post VIDEO. Imagini cu vehicule militare rusești in sala turbinei de la centrala Zaporojie, in apropiere de reactorul nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…