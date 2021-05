Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu trage un nou semnal de alarma și publica imagini teribile de la Spitalul Județean Mureș, unde zeci de tuburi de oxigen au fost depozitate la intrarea in spital, exact pe calea de acces a pacienților și a personalului medico-sanitar. “Acum cateva saptamani am filmat in curtea…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a publicat, pe 2 aprilie, imagini de la o intalnire online a miniștrilor Sanatații din UE, in care Vlad Voiculescu apare fara masca de protecție, langa o colega care purta masca. Mai mult, ministrul roman al Sanatații lipsește din reuniunea chiar in momentele in…

- Imagini socante au fost surprinse, sambata, pe raza localitatii Visina. Un barbat de 63 de ani, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat de 28 de ani.

- Imagini cu un urs care a atacat un porc mistreț au fost surprinse, sambata, de cateva persoane care se aflau in zona Vaii Fenesului, din apropiere de Zlatna. Post-ul VIDEO| Mistreț atacat de un urs, pe Valea Fenesului, in apropiere de Zlatna. Imagini cu puternic impact emoțional apare prima data in…

- Doua fetițe in varsta de 6 ani, respectiv, 15 ani, au murit dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce se jucau pe trotuar, in Capitala. O șoferița a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovindu-le și pe cele doua fetițe care au ajuns in stare […] The post…

- Focul ar fi izbucnit in aceasta dimineata din cauza unei lumanari. Femeia a incercat sa se protejeze iesind pe balcon. Speriata de flacari, ea s-a urcat pe balustrada balconului si a cazut. Medicii sositi la fata locului au incercat sa o resusciteze, dar in zadar.