VIDEO Imagini cu un puternic impact emoțional. Doi soți, spulberați de o mașină pe trecerea de pietoni Doi soți care s-au angajat in traversarea strazii regulamentar, pe trecerea de pietoni, o trecere nesemaforizata, au fost pur și simplu spulberați de o mașina. Barbatul a fost aruncat la cațiva metri distanța. Victimele sunt un barbat de 50 de ani si o femeie de 47 de ani, sot si sotie. Trecatorii au sarit imediat […] The post VIDEO Imagini cu un puternic impact emoțional. Doi soți, spulberați de o mașina pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

