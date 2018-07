Stiri pe aceeasi tema

- Demostene Andronescu a lansat, ieri, la Pitești, volumul „Reeducarea de la Aiud”, in care evoca momentele de groaza din pușcaria comunista. Carte lui Demostene Andronescu , „Reeducarea de la Aiud” este...

- Comandorul in retragere Pavel Otelea este condus in aceste momente pe ultimul drum. Pavel Otelea s a stins din viata dupa o scurta dar grea suferinta. Potrivit lui Nelu Enache, comandorul aviator rtr Pavel Otelea, zis "Tatucaldquo;, a absolvit Scoala Militara de Aviatie in anul 1972 ca sef de promotie.…

- Robin Wright - castigatoarea Globului de Aur si nominalizata la premiile Emmy - se intoarce in calitate de presedinte al Statelor Unite in cel de-al saselea si ultim sezon al serialului House of Cards.

- Naționala Romaniei a efectuat azi, la Mogoșoaia, ultimul antrenament inaintea meciului cu Finlanda, de la Ploiești, care este maine, de la ora 20:30, in direct la ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Toți cei 25 de jucatori selecționați de Cosmin Contrau au fost prezenți la ședința de pregatire care a durat…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II a sustinut astazi, pe teren propriu, partida din etapa a 18 a, ultima din sezonul 2017 2018 al Diviziei A, seria A. Jucatorii constanteni au intalnit Stiinta Municipal Bacau liderul cu punctaj maxim al clasamentului , in fata careia au cedat cu 32 36.La…

- Pe 7 ianuarie 2015, teroriștii au patruns in birourile unei revistei satirice, omorand 12 persoane. Intr-un extras din noua sa carte, publicata in Franța, este prezentata povestea uimitoare a unui supraviețuitor, potrivit The Guardian.

- Familia lui Nelu Ploiesteanu trece pin momente cumplite, in urma decesului lui Mihaita, fiul Elenei si al cunoscutului artist. Mihaita este condus azi pe ultimul drum, iar parintii sai sunt sfasiati de durere.