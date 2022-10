Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu soldați ruși care se predau in Herson, avand un steag alb infașurat pe turela blindatului BMP-2, au fost publicate de Forțele Armate ale Ucrainei. Incolțiți de contraofensiva ucraineana, rușii aleg sa capituleze.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat vineri ca forțele armate ucrainene au lansat un atac și in regiunea Nikolaev impotriva armatei ruse, vorbind despre „pierderi semnificative” de partea ucrainenilor, potrivit TASS . „O incercare de a ataca a Forțelor Armate ale Ucrainei in Nikolaev-Krivoi…

- Un deputat ucrainean care trecuse in regiunea ocupata Herson pentru a lucra pentru administratia rusa a fost asasinat, potrivit anchetatorilor rusi, transmite luni DPA. Ancheta preliminara arata ca Oleksii Kovalev, in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal in locuinta sa, au anuntat autoritatile…

- Separatiștii din auto-intitulata Republica Populara Donbass s-au retras din pozițiile lor din regiunea Herson iar parașutiștii ruși, care ar fi trebuit sa le ofere sprijin, au fugit de pe campul de lupta in urma contra-atacului forțelor ucrainene de luni. Acțiunea de pe front este raportata de grupul…

- Trei persoane au fost ucise si alte cinci ranite dupa ce fortele rusesti au tras cu mortiere ale caror proiectile au lovit un autobuz cu persoane evacuate in regiunea Herson din sudul Ucrainei, a declarat marti un purtator de cuvant al armatei ucrainene. Incidentul s-a petrecut pe 1 august, in timp…

- Un depozit de munitie rusesc amplasat in regiunea Herson s-a transformat intr-o minge de foc dupa ce a fost lovit de rachetele ucrainene. Un depozit de munitii rusesti a fost lovit de fortele ucrainene mai devreme astazi, in jurul orei 5 dimineata, se pare ca la periferia localitatii Nova Kakhovka din…

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar…