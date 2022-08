VIDEO. Imagini cu rușii care fug din Crimeea. Coadă de 100 de km pe autostradă Este ambuteiaj pe autorstrazile din Crimea. Oamenii sunt blocați in traffic pe 100 km incercand sa paraseasca Crimeea. O turista din Rusia plange in timp ce fuge din Crimeea dupa lovitura de ieri cu rachete ucrainene asupra unei baze aeriene ruse din Sevastopol. „Nu vreau sa parasesc Crimeea. E atat de tare aici și e […] The post VIDEO. Imagini cu rușii care fug din Crimeea. Coada de 100 de km pe autostrada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom, noteaza AFP, citata de…

- Un camionul ale caror frane au cedat a intrat in mai multe mașini și a luat foc la Sevastopol pe autostrada „Tavrida”. Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, 21 de persoane au fost ranite, inclusiv 3 copii. O persoana a murit. Anterior, franele camionului au cedat. ⚡️The truck crushed…

- Mass-media rusa a publicat imagini video cu momentul lansarii rachetelor Kalibr folosite pentru a lovi orașul-port Odesa saptamana trecuta de catre navele rusești de razboi din Marea Neagra. Inregistrarea video, obținuta probabil de la ministerul rus al Apararii, a fost distribuita inițial pe canalul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și peste 34 se se afla sub daramaturi dupa ce rachete rusești Uragan au lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje in regiunea ucraineana Donețk, prabușind cladirea, a declarat guvernatorul regiunii. Guvernatorul Pavlo Kyrylenko a declarat pe Twitter ca lovitura…

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…