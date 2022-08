Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil. Maimuțele, pinguinii și leii sunt doar cateva dintre animalele pe care…

- Ministrul rus de Externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, joi, ca peste 1.200 de forte ale Ministerului Afacerilor Interne vor actiona pe litoral in acest sezon estival. El a precizat ca o prioritate in aceasta vara o reprezinta prevenirea traficului si a consumului de droguri. “Din punct de vedere al mobilizarii…

- Finlanda si Suedia vor semna oficial protocoalele de aderare la NATO marti, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa in marja summitului de la Madrid, joi, relateaza BBC. Stoltenberg a subliniat ca decizia de aderare a Finlandei si…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…