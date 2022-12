Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au "distrus" orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete in mai multe zone ale țarii, transmite The Guardian.

- Ministerul britanic al Apararii a anunțat ca trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, potrivit The Guardian. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in atac, adaugand ca este posibil sa fie vorba de o eroare tehnica, potrivit The Guardian. Declarațiile sale vin dupa ce o racheta a cazut intr-un sat polonez de la granița cu Ucraina, ucigand…

- Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, joi seara, ca cel putin 41 de localitati din sudul Ucrainei au fost eliberate dupa decizia Rusiei de a se retrage in partea de est a fluviului Nipru, relateaza CNN. „Astazi avem vesti bune din sud – numarul drapelelor ucrainene care se intorc la…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…