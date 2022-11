VIDEO. Imagini apocaliptice în Spania: apă, apă peste tot! Inundații record au lovit Valencia In timp ce la noi, vremea se menține frumoasa pentru aceasta perioada, Spania se confrunta cu furtuni apocaliptice. Un baiat de 17 ani a murit dupa ce un acoperis a cazut peste el, la Zaragoza, in Spania, care se confrunta ca ploi abundente, grindina si rafale de vant, relateaza presa spaniola. Aeroportul din Valencia a […] The post VIDEO. Imagini apocaliptice in Spania: apa, apa peste tot! Inundații record au lovit Valencia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

