VIDEO. Imagini apocaliptice în Italia. Inundații catastrofale: morți, persoane evacuate, drumuri distruse Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, relateaza Reuters. Nine people died and thousands evacuated from their homes as torrential rain battered Italy's northern Emilia-Romagna region, triggering

