Stiri pe aceeasi tema

- Podul Zatoka, din sudul Ucrainei, in apropiere de Odesa, aflat pe cel mai important drum care duce spre Republica Moldova și Romania, a fost distrus in urma unei explozii provocate, cel mai probabil, de un atac cu o drona marina de suprafața. Pe imaginile aparute pe rețelele de socializare se vede cum,…

- Filmarile cu drona, arata distrugerea completa a orașului Adana.Videoclipurile filmate arata pericolul de tzunami, dar și cladirile distruse in totalitate, in urma cutremurului de 7,8. Numarul morților in Turcia și Siria se poate ridica la peste 10.000. #BREAKING Video from drone footage shows complete…

- Filmarile cu drona, arata distrugerea completa a orașului Adana.Videoclipurile filmate arata pericolul de tzunami, dar și cladirile distruse in totalitate, in urma cutremurului de 7,8. Numarul morților in Turcia și Siria se poate ridica la peste 10.000. #BREAKING Video from drone footage shows complete…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Comandantul-sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zaluzhnyi, a donat armatei 1 milion de dolari din mostenirea sa, a transmis New York Times, citat de Ukrinform. Zaluzhnyi a primit banii ca mostenire de la un american de origine ucraineana, Gregory Stepanets, potrivit familiei Stepanets. In ianuarie,…

- Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelenski, susține ca eliberarea Crimeei este doar o chestiune de timp, pentru ca rușii sunt pregatiți sa fuga, scrie BBC. „Daca vom elibera regiunile Lugansk, Donețk sau Zaporojie, atunci Crimeea va intra sub controlul total al focului Ucrainei. Nu prea ințeleg…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…