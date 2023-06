Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi care strigau și aleargau pe strazile Kievului, ingroziți de bombardamentele rușilor, au fost filmați, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. O serie de explozii au fost auzite luni in capitala ucraineana Kiev. Primarul regiunii, Vitali Klitschko, a declarat ca au avut…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Mașina in care se aflau cei doi romani ar fi intrat in depașire intr-o zona unde aceasta […]…

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN. Șaptezeci și doua de autovehicule…

- Administrația Biden a anunțat, luni, ca Rusia a pierdut peste 100.000 de militari – morți și raniți – in cadrul ofensivei de iarna din Ucraina declanșate in luna decembrie a anului trecut. Numarul „uluitor” de pierderi inregistrate de armata rusa in ultimele cinci luni reprezinta un semn clar ca acțiunile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu poate accepta ca ajutorul dat de tara noastra Ucrainei sa se intoarca impotriva fermierilor romani, adaugand ca i-a rugat pe reprezentantii Guvernului sa gaseasca cele mai bune metode pentru protejarea acestora si pentru a ajuta, in acelasi timp, Ucraina,…

- Portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra a fost lovit luni noapte de mai multe drone lansate de Rusia, fiind inregistrate daune, relateaza AFP. ”Inamicul a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot – n.red), a informat administratia locala intr-un comunicat postat…

- Vladimir Putin a numit un cunoscut blogger militar, comandant al unui batalion local al fortelor proruse, in functia de sef al Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea ocupata Donetk, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) care arata, in ultima sa analiza, ce semnificatie are…

- Forțele Aeriene au anunțat, marți dimineața, ca au doborat 12 drone de producție iraniana folosite de ruși. Mai multe atacuri cu drona au avut loc in noaptea de luni spre marți in capitala Ucrainei, au anunțat autoritațile locale. Au fost raportate explozii in cartierele Sviatoshin și Obolon. In Sviatoshin…