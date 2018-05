Stiri pe aceeasi tema

- O noua seara de poveste, o noua ediție iUmor. De aceasta data, baletul Furnica sarbatorește 1 Mai. Nu la malul marii, așa cum s-ar cuvine, ci in platoul emisiunii cu peste un milion de abonați pe Youtube.

- Un locuitor din Constanta a pus bazele unei fabrici care face ghiudem tataresc, dupa o reteta veche. Delicatesa a primit din partea Ministerului Agriculturii atestatul de „produs traditional romanesc“.

- Ziua de vineri 13 a ajuns sa fie asociata cu ghinionul pur. Desi cei mai multi dintre noi alegem sa nu credem in astfel de superstitii, istoria ne-a dovedit, in repetare randuri, ca ziua de vineri 13 trebuie evitata pe cat e cu putinta. In aceasta zi s-au intamplat, de-a lungul anilor, tot soiul de…

- Cu toate ca Administratia Nationala de Meteorologie nu a emis avertizare de ceata, in judetul Constanta, din cauza cetii dense au fost inchise porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea. Masura a fost anuntata de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. ...

- Daca jucaria de baita preferata a copilului tau pare total inofensiva, expertii in sanatate arata ca lucrurile nu stau deloc asa. Acestia au taiat o ratusca de cauciuc in doua iar ce au gasit in interior intrece orice imaginatie

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, trage un semnal de alarma disperat asupra situatiei dramatice in care au ajuns foarte mulți politisti cu zeci de ani vechime. Din cauza faptului ca salariile acestora ar fi ramas la nivelul de acum zece ani, mulți…

- Candidat la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, fostul international Ionut Lupescu a ajuns si in Dobrogea, pentru discutii cu membrii afiliati ai FRF din aceasta regiune a tarii. Membru al Generatiei de Aur, Lupescu a fost in judetele Constanta si Tulcea, iar de acolo s a indreptat spre Braila.…

- Un fenomen extrem de rar s-a înregistrat, noaptea trecuta, în județul nostru. A tunat și a fulgerat în timp ce ningea. Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a încarcat electric. CONSTANȚA. Lista drumurilor…