- Dunarea Calarasi a terminat la egaliate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Turris-Oltul Turnu Magurele, intr-o restanta din etapa a XII-a a Ligii a II-a, anunța news.ro. Au marcat: Valentin Alexandru '85 / Liviu Mihai '49. Meciul nu s-a jucat impreuna cu celelalte…

- Militarii romani din Kandahar au imbracat costume populare pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei. De asemenea, in baza militara a fost organizat un ceremonial la care au participat și soldați din alte țari din blocul NATO, anunța MEDIAFAX. Ceremoniile au fost organizate in Baza Militara…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat Hotararea nr. 52/25.11.2020, care prevede urmatoarele: „Pentru a se evita generarea de aglomerații se recomanda ca activitațile prilejuite de aprinderea iluminatului ornamental cu ocazia sarbatorilor de iarna sa se realizeze fara public,…

- Toate concertele, recitalurile si expozitiile care vor fi organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei de catre Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba se desfasoara fara public, cu respectarea celor mai stricte conditii de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. "Astfel,…

- Primarul Emil Boc a spus ca în acest an pe data de 1 decembrie nu se va organiza mare lucru, din cauza virusului. Va fi doar o ceremonie de depunere de coroane în piața Mihai Viteazu. „Va fi o zi de 1 decembrie fara spectacole.…

- Au inceput sa fie ridicate trotinetele electrice de pe strada, in singurul oraș din Romania, Cluj-Napoca, cu un regulament clar de circulație a acestora. Ce reguli trebuie sa respecte posesorii de trotinete electrice. Primaria orașului Cluj-Napoca a anunțat o serie de reguli și masuri pentru utilizatorii…

- Noua Hotarare prin care s-a dispus prelungiera starii de alerta prevede și masuri speciale care vizeaza manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Potrivit documentului adoptat de Guvernul Romaniei la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei in piața Arcului…

- In acest an in municipiul Iași nu vor mai fi organizate Orașelul Copiilor și Targurile de iarna. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins pe 1 Decembrie. Mihai Chirica: Vom orna orașul. Incercam sa pornim iluminatul festiv de sarbatori pe data de 1 Decembrie, de…