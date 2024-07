FBI a anunțat ca barbatul care a incercat sa il ucida pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind subiectul implicat in tentativa de asasinare a fostului presedinte Donald Trump, la 13 iulie, in […] The post VIDEO. „Il urasc pe Trump”. Cine este atacatorul fostului presedinte al SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .