Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si IGSU au prezentat duminica, cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, Ghidul de bune practici pentru depozitarea si utilizarea in siguranta a ingrasamintelor in ferma, elaborat in colaborare cu Azomures.Astazi, la sediul IGSU, are loc evenimentul prilejuit…

- O echipa medicala din Romania, specializata in anestezie si terapie intensiva, pleaca astazi la Bratislava pentru a-i sprijini pe medicii slovaci in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia si e gata sa trimita in aceasta tara cinci medici si noua asistenti medicali, informeaza Agerpres. O echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali este pregatita sa ajute autoritatile medicale de la Bratislava.…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Dan-Paul Iamandi, aplicarea masurilor impotriva incendiilor la toate unitatile sanitare din tara, anunța AGERPRES. In recomandarea postata, miercuri, pe site-ul AP, se mentioneaza…

- Transportate de o aeronava a Forțelor Aeriene Romane din Qatar, pachetele de seringi de aproximativ cinci tone au ajuns ieri, 21 ianuarie, in Romania. ”O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone…

- Persoanele care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19 se pot programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale, se arata intr-un ordin aprobat miercuri, prin care au fost stabilite normele privind autorizarea, organizarea…

- Autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 sunt, de astazi, reglementate prin Ordin al ministrului sanatații. Ordinul comun pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 a fost aprobat astazi.…

- CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Republica Moldova suspenda toate zborurile de pasageri din și spre Marea Britanie. Decizia a fost luata de Comisia Naționala de Sanatate Publica și intra in vigoare incepand cu 23 decembrie 2020, ora 00:00. CNESP a luat astazi aceasta decizie dupa ce informația…