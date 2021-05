Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi efectueaza, joi dimineata, 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune de mai multe persoane care ar fi incasat fara drept indemnizatii pentru drepturile de autor in perioada starii de urgenta/alerta. Potrivit unui comunicat transmis de catre Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), prejudiciul cauzat este de aproximativ 200.000 de euro. Politistii vor pune in aplicare 44 de mandate de…