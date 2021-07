Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de centru-stanga trebuie sa se uneasca pentru a putea acumula mai multe voturi la viitoarele alegeri. Declaratia a fost facuta de catre presedintele PSRM, Igor Dodon, in cadrul emisiunii sale de pe Facebook.

- Președintele PSRM, Igor Dodon, vorbește despre necesitatea reformarii și consolidarii forțelor politice de centru-stinga din Republica Moldova. Liderul socialiștilor a declarat, vineri la emisiune, ca alegerile din 11 iulie au aratat ca intreg segmentul de centru-stinga se apropie de scorul PAS. ”Trebuie…

- Igor Dodon, a declarat in emisiunea personala, 'Igor Dodon raspunde' ca dupa alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Partidul Socialiștilor va propune in Parlament un proiect de lege care prevede votul electronic peste hotare, in paralel cu votul fizic, in secțiile deschise in incinta misiunilor…

- Potențialul inegalabil al minții umane s-a evidențiat și acum, in contextul pandemiei, cand omenirea a cautat soluții inovatoare... The post ”100 de amintiri” din gradinița, proiect derulat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis din Belarus, unde se afla intr-o vizita privata, un mesaj lui Vladimir Voronin, presedintele Partidului Comunistilor moldoveni, in care i-a propus sa isi uneasca fortele pentru a crea un bloc electoral de centru-stanga…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca liderul Socialistilor, Igor Dodon, si presedintele Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, au ajuns deja la un acord in ceea ce priveste crearea unui bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. In saptamana care a trecut, liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a anunțat posibila creare a unui bloc electoral de centru-stanga, sugerand de asemenea, ca una dintre componentele lui ar putea fi Partidul Comuniștilor condus de ex-președintele țarii Vladimir Voronin.…

- PSRM va merge la alegeri, cu toate ca aceste alegeri ar fi fost mai potrivite toamna, dupa vaccinarea masiva anti-COVID. Despre aceasta fracțiunea parlamentara a socialiștilor a discutat in cadrul unei ședințe prezidate de Igor Dodon. Totodata, PSRM și-a exprimat regretul ca din cauza decretului de…