- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, i-a adresat Ambasadorului SUA in Moldova, Dereck J. Hogan o scrisoare deschisa in care-l acuza de faptul ca incearca sa faca presiuni asupra instituțiilor de stat ale Republicii Moldova in favoarea unor anumiți actori politici. Potrivit lui Voronin, Ambasadorul american…

- Primele trei poziții in topul increderii ramane neschimbat. Președinta Maia Sandu se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor, fiind urmata de liderul PSRM, Igor Dodon, devansat cu 0,6%. Pe locul trei se regasește liderul PCRM, Vladimir Voronin, potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, și ambasadorul SUA, la Chișinau, Dereck Hogan au avut o intrevedere pe 28 mai. Potrivit unui comunicat emis de PCRM, unul dintre subiectele discutate de cei doi sunt declarațiile „rasiste și xenofobe”, facute de fostul șef de stat. „Despre aceasta situație am discutat…

- Vladimir Voronin va fi cap de lista al Blocului electoral PCRM-PSRM. Declarția a fost facuta de liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul emisiunii PRIME TIME de la PRIME TV. "Eu așa am fost invațat ca tot timpul trebuie sa ofer locul mai in fața celor experimentați.

- PSRM a adresat o scrisoare oficiala, semnata de Igor Dodon, pe numele lui Vladimir Voronin, cu propunerea de a crea un bloc electoral.”Țara este in pericol, de aceea, toți patrioții adevarați, toți stataliștii, trebuie sa ne unim eforturile pentru apararea Republicii Moldova.

- Igor Dodon a adresat o scrisoare oficiala lui Vladimir Voronin, cu propunerea de a crea un bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate. Declarația a fost facuta de liderul PSRM in cadrul vlogului sau „Igor Dodon. Președintele raspunde.”