- Situația de Urgența va aduce economia Republicii Moldova in vremuri grele, cu un deficit bugetar de 16,2 miliarde de lei. In același timp, unele afaceri vor avea de suferit, iar altele vor aparea și se vor dezvolta, in condițiile generate de starea pandemica mondiala. Despre aceasta, dar și alte subiecte…

- Vineri se va decide in privința unui plan de relaxare a anumitor activitați economice, asta in cazul in care nu va fi o explozie a cazurilor de coronavirus in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de premierul Ion Chicu, dupa ședința saptaminala cu șeful statului, Igor Dodon și președintele Parlamentului,…

- Trebuie de facut o distinctie majora între banii gratis si banii luati cu împrumut. UE a derulat enorm de multe proiecte în Republica Moldova cu bani gratis. Declaratia apartine ambasadorului României la Chisinau, Excelenta Sa Daniel Ionita si a fost facuta în…

- Moldova ar putea obtine saptamana viitoare prima transa in valoare de 200 de milioane de euro din creditul total de 500 de milioane din partea Federatiei Ruse. Declaratia a fost facuta de presedintele Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune "N4".

- Șeful statului, Igor Dodon a declarat ca va face tot posibilul ca atita timp cit va lucra actualul Parlament, prim-ministrul al țarii noastre va ramine Ion Chicu. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a Patra”. Dodon a precizat ca in acordul de coaliție intre democrați și socialiști…

- Igor Dodon considera ca declaratia deputatilor din opozitie privind parcursul european ireversibil al Republicii Moldova este o incercare de a readuce in discutii vectorul geopolitic. Intr-un nou episod al emisiunii „Presedintele raspunde”, Igor Dodon a spus ca vede aceasta abordare ca fiind una gresita,…

- Ideea privind recunoasterea internationala a neutralitatii enuntata de catre presedintele Igor Dodon nu este deloc inocenta si poate avea consecinte grave atat pentru suveranitatea Republicii Moldova, cat si pentru relatiile ei cu UE, a apreciat joi fostul ministru de externe Nicu Popescu intr-o…

