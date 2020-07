Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de energie electrica E.ON Romania se joaca cu nervii si curentul iesenilor. Exasperati de caderile de tensiune tot mai dese din ultima perioada, locuitorii comunei Letcani au reclamat, recent, proasta calitate a serviciilor oferite de companie la Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC)…

- Iesenii au stat din nou in soare la coada pentru a intra in sediul E.ON de langa Palas. Reprezentantii companiei ii roaga sa isi faca progrmari online. Comunicatul E.ON: Ca alternativa la prezenta fizica in magazinul E.ON, clientii se pot informa si pot efectua operatiuni prin intermediul Call Center-ului,…

- Trenurile care vor circula din 12 iunie sunt: Trenurile IR 1642/IR 1641 Baia Mare – Bucuresti Nord si retur vor circula pana la / de la Mangalia ca trenuri IR 1942/ IR 1941, cu grupa de vagoane de la / pana la Cluj Napoca IR 1638/IR 1639 si pentru Bistrita Nord IR 1648. Trenurile IR 1862/IR 1861 Iasi…

- „Politistii Sectiei 6 au constatat faptul ca in noaptea de 21 spre 22 mai, un barbat de 23 de ani ar fi lovit o femeie apoi in timp ce s-ar fi aflat pe drumul public impreuna cu alti trei barbati cu varste cuprinse intre 44 si 54 de ani, toti din municipiul Iasi, ar fi agresat fizic un barbat, tulburand…

- Iesenii incep timid sa isi faca planuri de vacanta. Majoritatea tarilor, printre care si Romania, se pregatesc pentru deschiderea sezonului turistic de vara. Chiar daca exista inca un climat de incertitudine cu privire la modul in care se vor desfasura concediile -turistii fiind nevoiti sa respecte…

- „S-a constatat o abatere referitoare la incalcarea prevederilor contractuale de catre operatorul economic. Turistul a optat pentru incetarea contractului, acesta avand dreptul sa i se ramburseze toate platile efectuate in baza contractului efectuat. S-a dispus rambursarea sumelor achitate agentiei de…

- Activitatea de relatii cu publicul se va desfasura cu precadere prin telefon, posta, email, cetatenii avand posibilitatea depunerii documentelor la ghisee doar daca este o urgenta si daca nu exista o alta varianta. „Intrucat modul de comunicare cu beneficiarii desfasurat exclusiv online s-a dovedit…

- Incidente neverosimile s-au petrecut zilele trecute in Iași, in plina pandemie de coronavirus. Nu mai puțin de zece persoane au murit dupa ce au baut spirt contrafacut, serie de evenimente care a declanșat un lung șir de intrebari. Agafia Teofan, o femeie in varsta de 50 de ani, care era soția uneia…