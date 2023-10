Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ora: Hamas a atacat cu racheie Ierusalimul și Tel Avivul: sirenele suna in orașSirenele care avertizeaza asupra unor rachete care se apropie au rasunat in Ierusalim si Tel Aviv luni la pranz, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas anunța, de…

- Cel putin 260 de cadavre au fost recuperate de la locul festivalului de muzica israelian, in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, relateaza CNN si Associated Press. Festivalul Nova se desfașura in aer liber intr-o zona rurala din apropierea graniței Gaza-Israel…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului. „Am decis sa punem capat tuturor crimelor ocupatiei”, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigazilor Ezzedine al-Qassam, intr-o inregistrare audio difuzata de Al-Aqsa…

- Peste 2.000 de morti si 2.000 de raniti. Acesta este bilantul infiorator al cutremurului devastator din Maroc petrecut vineri noaptea. Seismul, de 6,8 grade pe Richter s-a produs la 71 km sud-vest de Marrakech, in Muntii Atlas. Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara un nou bilant: …

- Doi romani, soț și soție, au murit intr-un tragic accident de circulație pe autostrada Salonic – Serres, la intoarcerea din vacanța. Cei doi copii ai cuplului, de 7 și 10 ani, au supraviețuit și sunt internați in spital. MAE a anunțat autoritațile elene ca familia din țara va veni sa ia copiii acasa.…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte zeci au fost ranite luni seara intr-o explozie urmata de un incendiu la o benzinarie din Daghestan, o republica autonoma rusa din Caucaz, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, transmite marti AFP, citata de Agerpres. „Peste 60 de persoane au fost…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost ranite luni, cand un avion Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea, au anunțat autoritațile, citate de AP. Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere…