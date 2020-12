Pe surse, se vorbeste despre patru firme care ar fi depus oferte din tari precum Marea Britanie, Grecia si Romania, contractul avand o valoare de 15 milioane euro. MS a refuzat sa nominalizeze firmele: „dosarul achizitiei nu are caracter public", se arata intr-un raspuns trimis redactiei. Licitatia de proiectare se desfasoara in doi pasi: unul s-a incheiat in februarie 2020 (firmele interesate au depus candidaturi), iar celalalt este in conti (...)