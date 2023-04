Stiri pe aceeasi tema

- Consorțiul de firme declarat caștigator al licitației privind inlocuirea gazonului și a sistemelor de irigație și degivrare la stadionul Cluj Arena a demarat joi, 20 aprilie a.c., etapa finala a lucrarilor prevazute in cadrul contractului in valoare de peste 2,6 milioane de lei – montarea noilor rulouri…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean DJ 161D Ceaba – Cutca – Sanmartin – DJ 109C. Acestea au drept scop asigurarea unor condiții normale de circulație, in deplina siguranța. Lucrarile de intreținere, in ansamblu, vizeaza un sector…

- Consiliul Județean Cluj a demarat lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean 161Z Petea (DJ 161G) – Legii – Geaca (DJ 109C), cel mai recent drum integrat in rețeaua de drumuri pe care o are in administrare. Lucrarile de intreținere, in ansamblu, vizeaza un sector in lungime de aproape…

- Lucrarile pentru schimbarea gazonului de pe Cluj Arena sunt in toi, potrivit declarațiilor facute de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe. Consiliul Județean Cluj a semnat in data de 28 martie 2023, contractul pentru executarea lucrarilor la stadionul Cluj Arena, durata de execuție fiind de…

- Lucrarile la noul gazon de pe Cluj Arena sunt in grafic, deși vremea este nefavorabila in aceste zile. Pe langa schimbarea gazonului, in curand Consiliul Județean va face și lucrari de modernizare și reparații la stadion, susține Alin Tișe.

- Consiliul Județean Cluj a demarat pe drumul județean 103V Valișoara – DJ 107L lucrari de intreținere care se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic pe ultimul sector ramas neasfaltat pe acest drum. Astfel, odata finalizata asfaltarea acestui tronson in lungime de peste 1,7 kilometri, mai exact…

- Gazonul de pe Cluj Arena va fi schimbat de un consorțiu format din 5 firme de profil Consiliul Județean Cluj a semnat ieri contractul pentru executarea lucrarilor cu un consorțiu de firme declarat caștigator, format din urmatoarele societați comerciale: SPORTS FIELDS – 36,13 % – lucrari de instalare…