Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iași au fost solicitați sambata, 8 mai, pentru o misiune mai puțin obișnuita, sa salveze mai mulți boboci de rata salbatica dintr-un canal al unui lac de acumulare din zona cartierului ieșean Cug, relateaza Agerpres. Purtatorul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au fost solicitati sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-un apartament din cartierul Nicolina, zece persoane din bloc, intre care si copii, s-au autoevacuat. Purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Georgica Onofreiasa, a…

- UPDATE – Mai multe persoane au fost evacuate de pompieri dupa ce in cursul zilei de luni a izbucnit un incendiu intr-un bloc cu apartamente situat pe strada Fantanilor, flacarile propagandu-se pe mai multe etaje printr-o coloana de aerisire. Purtatorul de cuvant din cadrul Inspectoratului Situatii de…

- Pompierii mureseni s-au antrenat intr-o interventie de cautare a 12 persoane surprinse intr-o cladire industriala in urma unui cutremur, in conditiile prabusirii caselor de scari si a altor elemente de constructii. Acțiunea s-a desfasurat joi, 18 martie, in cadrul unui exercitiu inopinat decis de comanda…

- Toata instalația de detectare și semnalizare a incendiilor din cladirea Palatului Administrativ a fost sigilata de polițiștii de la Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ...

- Incendiu la acoperisul Palaltului Justitiei din Suceava. La sediul Palatului de Justitie din municipiul Suceava, intervine Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul Palatului.Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata spune ca se intervine…

- Pompierii argeseni au salvat, vineri, un ied care cazuse intr-un put dezafectat cu o adancime de 12 metri. Asta, dupa ce alți pompieri, cei din Constanța, nu au putut salva o femeie și au stat și s-au uitat cum a cazut de la etajul 6, ca sa nu fie carbonizata in incendiul care-i cuprinsese apartamentul.…