- Buzoienii sunt așteptați in week-end la Aluniș la hramul bisericii și la o cantare cu „Iarba fiarelor. Locuitorii satului Aluniș se pregatesc pentru praznic pentru ca duminica, 29 august, este hramul Bisericii Rupestre Aluniș. Fiind unul dintre cele mai vechi lacașe de cult, biserica din Aluniș poarta…

- Școlarii care domiciliaza in unitațile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” și invața in alta localitate decat cea in care locuiesc vor beneficia de decontarea abonamentelor pe cursele Trans Bus doar pe parcursul anului școlar, anunța operatorul…

- Accident grav produs vineri dimineața pe DN 1B, in zona Sahateni, la intersecția cu drumul județean 205 D, catre satul Fințești. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil catre Buzau, o șoferița de 70 de ani, din București, a intrat in coliziune cu un autotren condus pe direcția Buzau catre…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, nici in ultimele 24 de ore, in județul Buzau nu s-au confirmat cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Potrivit raportarii DSP, 433 de persoane au fost testate in 48 de ore in județul nostru, nefiind confirmata vreo suspiciune. Marți dimineața…

- Buzoianul Vlad-Constantin Lungu-Stan a fost declarat șef de promoție al Facultații Automatica și Calculatoare de la Universitatea Politehnica București, fiind absolvent cu media 10. In acest moment i s-a implinit un vis pe care il avea de pe bancile Școlii generale „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore nu au fost confirmate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in județul Buzau. De asemenea, rata de infectare in județul Buzau este zero, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. In ultimele doua saptamani nu…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau s-a confirmat 1 caz nou de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), din 173 de teste efectuate. Pacientul, in varsta de 77 de ani a fost testat la SJU Buzau, acheta epidemiologica fiind in desfașurare. DSP Buzau…

- Locuitorii comunei Vintileasca sunt terorizați de urși. In ultimele zile, mai mulți urși au fost vazuți in zonele marginașe din comuna, iar unii dintre urși au intrat noaptea in mai multe gospodarii unde au atacat și au ucis mai multe oi și porci. „Avem mai multe saptamani de cand urșii vin și intra…