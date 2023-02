VIDEO. Iadul din Turcia, filmat cu drona: pericolul de tzunami, dar și clădiri distruse în totalitate Filmarile cu drona, arata distrugerea completa a orașului Adana.Videoclipurile filmate arata pericolul de tzunami, dar și cladirile distruse in totalitate, in urma cutremurului de 7,8. Numarul morților in Turcia și Siria se poate ridica la peste 10.000. #BREAKING Video from drone footage shows complete devastation in the town of Adana in Turkey. Several buildings have […] The post VIDEO. Iadul din Turcia, filmat cu drona: pericolul de tzunami, dar și cladiri distruse in totalitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

