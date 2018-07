Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul otravit cu Noviciok in Amesbury nu se mai afla in stare critica si a inceput sa vorbeasca deja cu detectivii, pentru a gasi sursa si locatia agentului neurotoxic, scrie The Guardian. Charlie...

- La patru luni dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia cu Noviciok la Salisbury, doi britanici gasiti sambata in stare critica la circa 15 kilometri de acest oras din sud-vestul Angliei au fost expusi la acelasi agent neurotoxic, a anuntat miercuri politia.

- Trupurile neinsufletite ale unei femei si a trei copii de ai ei au fost descoperte marti dimineata, intr o locuinta din localitatea Gunzenhausen, din sudul Germaniei, a informat politia germana citata de RomaniaTV.net. Un barbat de 31 de ani, presupus a fi capul familiei, a fost gasit intr o stare critica,…

- O tanara mama din Marea Britanie a fost forțata sa-și iși reclame la poliție soțul, dupa ce a descoperit ca el a plasat camere ascunse in toaletele unui restaurant KFC pentru a filma copii. Mollie Clarke, 21 de ani, a facut descoperirea șocanta, dupa ce a verificat telefonul lui Richard Copper, soțul…

- Lavinia Petrea se oprește la trei copii. Frumoasa prezentatoare de la Știrile PRO TV – matinala care face echipa cu Mihai Dedu, prin rotație cu o alta mamica frumoasa, Andreea Marinescu – ne-a marturisit ca varsta o impiedica sa mareasca efectivul de prichindei din casa și ca dupa nașterea lui Karin…

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul aeronavei se aflau 113 persoane - 104 pasageri si 9 membri ai echipajului - anunta autoritatile cubaneze. Peste 100 de persoane si-au pierdut viata in accidentul aviatic, a…

- Un individ de 37 de ani, fost brancardier al Institutului de Psihiatrie Socola, este acuzat ca a amenintat cu moartea doi politisti, precum si familia unuia dintre ei. Cazul seamana cu cel al unui tanar de 17 ani, care a fost deferit justitiei, zilele trecute, dupa ce a amenintat un politist ca ii va…

