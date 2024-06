Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica Coldplay a susținut miercuri seara, pe Arena Naționala, primul concert din cele doua pe care le are programate la București. Zeci de mii de oameni au fost prezenți la eveniment, iar in imagini surprise inainte de show se vede cum scarile metalice instalate catre locurile din tribune…

- In timpul Coldplay, de pe Arena Naționala, pe scena a urcat manelistul Babasha, care a interpretat cea mai noua piesa a sa, „Pai Naa”, o piesa huiduita la scena deschisa. Andrei Caramitru susține ca acest comportament al spectatorilor reprezinta rasismul unei bule care se considera elitista, democratica…

- Cei care au mers la concertul Coldplay de pe Arena Naționala au avut parte de o serie de surprize, in special cand vine vorba de prețuri. Pentru doua porții de popcorn, doua ape plate și doua Cola Zero, un bucureștean a platit costul unei mese pentru o persoana la un restaurant din Capitala. Prețuri…

- Astazi are loc primul concert din cele doua susținute la București de trupa britanica Coldplay. In deschiderea show-ului a cantat un artist roman, iar fanii au fost dezamagiți de prestație, motiv pentru car el-au huiduit și mulți dintre ei au parasit Arena Naționala.

- Babasha, un cantaret de manele, a urcat pe scena, miercuri seara, la primul concert Coldplay de pe Arena Nationala din Bucuresti. Publicul l-a huiduit tot timpul.Tanarul de 21 de ani s-a apucat sa cante o piesa despre care a spus ca el a compus-o, moment in care publicul a inceput sa fluiere. Inaintea…

- O aparitie pe cat de neasteptata, pe atat de neplacuta in timpul concertului trupei britanice de rock Coldplay la primul concert sustinut in Romania in cadrul turneului „Music of the spheres”.

- Accesul pentru publicul general pentru concertele formației Coldplay, programate pentru 12 și 13 iunie pe Arena Naționala, se va face incepand cu ora 17.00, pe la cele trei intrari amenajate din Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu si Bulevardul Pierre de Coubertin, anunța Emagic.

- Ed Sheeran va concerta pe Arena Naționala din București pe data de 24 august 2024, noteaza click.ro. Biletele pentru acest eveniment special sunt disponibile pe www.cts.eventim.ro. Concertul se anunța a fi unul grandios, iar pregatirile vor fi pe masura pentru un astfel de artist care se respecta. Mathematics…