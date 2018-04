Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea Gorovei isi trage numele de la pozitia locului, Poiana Gura-Vaii, care intre timp a ajuns Govorei. Pana in anul 1700, aici a existat numai o mosie a manastirii Dragomirna. Viata monahala a inceput dupa anul 1700 sub conducerea monahului Avramie. Acesta ridica in 1742 prima bisericuta din…

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Satul momarlanesc este o vatra plina cu tradiții. Baștinașii din Valea Jiului petreceau Sarbatorile de Paște dupa ritualuri milenare. Era musai ca in Sfanta noapte a Invierii sa mearga la biserica. “Slujba de Inviere se tinea de obicei la ora 24. La sosirea acasa de la slujba de Inviere, membrii…

- Lumina Sfanta a Invierii sa aduca tuturor pace in suflet, incredere si speranta, iubire si sanatate alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat! Cornel Constantin Ionica Primarul Municipiului Pitesti

- Dupa ce vor participa la slujba de Înviere, creștinii vor veni acasa cu Lumina Sfânta luata de la biserica și cu bucate sfințite pentru masa de sarbatoare. Începând cu noaptea învierii și în urmatoarele patruzeci de zile (pâna la Ispas), oamenii se…

- „Numarul de lumanari aprinse in curtea bisericilor, in noaptea Invierii, ne definește cel mai bine ca pe o comUNITATE cum nu sunt multe in Romania. Acolo imi doresc sa ne intalnim și acest an, sa ne spunem Hristos A Inviat! Sa regasim impreuna bucuria in fiecare bataie de clopot. Și fiecare lumanare…

- Si in acest an, slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata de IPS Irineu. Pana duminica, in Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc deniile. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii…