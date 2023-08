VIDEO / Hoțul care a furat bunuri de mii de euro cățărându-se pe o schelă a fost prins Un barbat a fost reținut dupa ce a escaladat o schela metalica și a intrat in apartamentul unei femei de unde a furat mai multe bijuterii, stilouri și obiecte de valoare. Barbatul in varsta de 42 de ani a reușit sa patrunda in apartamentul femeii cu ajutorul unei schele metalice aflate pe peretele imobilului. El […] The post VIDEO / Hoțul care a furat bunuri de mii de euro cațarandu-se pe o schela a fost prins appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

