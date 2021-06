Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Polițiștii au deschis o ancheta dupa ce, joi seara, s-a tras cu un pistol cu bile asupra unui autobuz al liniei regionale 436, care circula pe sensul Buftea-Damaroaia. Un geam a fost spart, insa niciun calator nu a fost ranit. “In data de 13 mai, in jurul orei 21.20, prin apel 112, o persoana a […]…

- Polițiștii bucureșteni au reținut doi tineri care au furat bani și bijuterii in valoare de peste 130.000 de euro dintr-o casa din sectorul 6 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, spargerea a avut loc in dimineața de 8 mai, Poliția fiind sesizata prin apel 112, de catre o societate de paza, cu privire…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public, in Capitala, s-a ales cu o amenda de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita a fost confiscata. Barbatul a fost prins, marți, de Poliția Locala a sectorului 5 in timp ce transporta cu o autoutilitara deșeuri provenite din construcții, pe…

- Administratorul unei agenții de turism din București e acuzat ca oferea contra cost teste Covid false pentru turiștii care aveau nevoie de un rezultat negativ pentru a calatori in strainatate. Polițiștii au descins la sediul firmei și au ridicat mai multe acte. Administratorul societații Oz Travel Consult…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…

- Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul…

- Polițiștii au fost sesizați de locatarii blocului in noaptea de sambata spre duminica la numarul de urgența 112. Polițiștii s- au deplasat la fața locului și cand au intrta in apartament nu le-a venit sa creada. Inauntru erau peste 100 de persoane care participau la un eveniment privat. “In dimineata…