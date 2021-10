VIDEO/ Hoț, prins la Brăila. A jefuit o locuință, amenințând proprietara cu un pistol de jucărie Polițiștii din Braila au prins un barbat la scurt timp dupa ce acesta a furat dintr-o locuința și a amenințat-o pe proprietara cu un pistol de jucarie. Potrivit IPJ Braila, proprietara casei a anunțat Poliția, joi seara, in jurul orei 21.00, dupa ce a dat nas in nas cu hoțul care tocmai o jefuise. Barbatul […] The post VIDEO/ Hoț, prins la Braila. A jefuit o locuința, amenințand proprietara cu un pistol de jucarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

