Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru a trecut de la agonie la extaz, o data ce a iesit afara din redactie si a vazut ca mai multe doamne il asteptau, sa faca poze cu el. Si uite asa, de pe chipul lui a disparut orice fel de suparare, in doar cateva secunde. Iar de la tristete, sotul Vulpitei a trecut la dans!

- Suparata pe Viorel de cateva zile bune, Veronica a simțit nevoia de alinare. Și cine altcineva i-ar fi putut-o oferi decat buna sa prietena Sonia Trifan? Simțindu-se in sfarșit ocrotita, Vulpița a izbucnit in lacrimi la auzul unei propuneri ce-i va schima viața!

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unul scandal uriaș. Ieri, dupa sfarșitul emisiunii, cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure, reproșuri și amenințari. La un moment dat, soțul Vulpiței a amenințat ca pleaca la gara, iar acum ea nu mai știe nimic de el. A ramas aceasta singura?

- A avut multe aventuri, dar o singura mare iubire. Sylvester Stallone s-a casatorit prima oara la 28 de ani cu Sasha Czack. Cei doi au avut doi baieti, Seargeoh si Sage. Mariajul a durat zece ani, dar in 1985 cuplul a divortat.

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Vulpita si Viorel au fost mai sinceri ca niciodata, la terapia de cuplu susținuta de Cerasela Rogen. Cei doi sunt in pragul divorțului, dupa ce Veronica a spus ca vrea sa nu mai vrea sa iși imparta viața cu soțul ei.

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- Rasturnare de situatie la ''Acces Direct''. Dupa ce la inceputul emisiunii Vulpita a anuntat ca este insarcinata, ei bine, pana la final s-a cam... razgandit. Veronica a recunoscut ca a mintit in legatura cu sarcina.