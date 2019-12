Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1000 de colindatori au adus vestea Nasterii Domului Isus Hristos politistilor din Alba, in saptamana care se incheie și precede marea sarbatoare a Craciunului. La randul lor, polițiștii i-au colindat pe copiii de la o casa de tip familial și l-au ajutat pe Moș Craciun sa le duca daruri. Ca in…

- Craciunul este cea mai frumoasa perioada a amintirilor din copilarie și Bogdan Ioan nu face excepție, cu poveștile primelor cadouri primite de la Moș Craciun, ale celor legate de tradiții și de activitați de care s-a bucurat din plin cand era mic. Mai ales ca, pentru artistul care in 2018 a devenit…

- Se apropie cu pasi repezi Sfanta Sarbatoare a Craciunului. Este poate perioada anului cea mai indragita de copii, mai ales daca ne gandim la dimineata in care acestia vor gasi sub brad cadourile lui Mos Craciun. Primarii din mediul rural dambovitean se pregatesc la randul lor sa indeplineasca rolul…

- Redactia ZIUA de Constanta a organizat in cursul zilei de joi, 19 decembrie, o petrecere cu prilejul apropierii Craciunului. Copii de toate varstele, de la doar cateva luni si pana la 18 ani, s au bucurat de o atmosfera de sarbatoare, care a culminat cu venirea celui mai asteptat personaj al perioadei…

- Chiar daca iarna aceasta nu e prea dornica la fulgi, zapada și ger! Atmosfera de sarbatori deja se face simțita de-a binelea, pentru ca toți stau cu gandul la CADOURI! Ce cadouri de Craciun sa alegi? Totul se invarte in jurul acestei intrebari complicate. La care, noi am gasit deja raspunsul!

- Ela Craciun a trait in trecut o experiența care a afectat-o foarte mult și care i-a schimbat perspectiva prin care privește acum Sarbatoarea de Craciun. Vedeta a povestit emoționata ce i s-a intamplat. Ela iși amintește ca, pe cand avea 9 ani, s-a trezit indimineața de Craciun, nerabdatoare sa descopere…

- La Ramnicu Sarat s-a dat deja start sarbatorilor de iarna, prin deschiderea Orașelului Copiilor. Taramul magic al Craciunului a fost deschis in Parcul Central din municipiu. La Buzau, deschiderea orașelului este programata pentru 18 decembrie. La inaugurarea Orașelului Copiilor din Ramnicu Sarat au…

- Daca in anii trecuti Round Table 2 Drobeta a sprijinit actiunea prietenilor din Masa Rotunda Germana doar ajutandu-i sa distribuie pachetele cu cadouri copiilor din Mehedinti in preajma Craciunului, anul acesta a decis sa sustina actiunea lor demarand o actiune proprie de strangere de cadouri in Severin.