- Agafia Teofan (50 de ani) este din localitatea Stolniceni-Prajescu, judetul Iași. Soțul ei a murit recent dupa ce a baut spirt contrafacut. Nu era prima data cand consuma astfel de dezinfectant, insa acum, substanța din care era facut, alcoolul metilic, i-a adus moartea. Chiar și Agafia a recunoscut…

- Detalii uimitoare ies la iveala in cazul persoanelor moarte in Iași, dupa ce au baut spirt. Doi barbați au fost dezgropați, iar necropsia a aratat ca au murit tot din cauza alcoolului toxic. Spirtul contrafacut era colorat cu vopsea de oua.

- ”Vodka e apa chioara, romul nimic, colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la munca”. Soția unui barbat din Iași care a murit dupa ce a baut spirt contrafacut a spus ca soțul ei era grav bolnav, iar spirtul i-a inrautațit starea de sanatate. Mai mult, femeia a povestit ca și ea consuma alcool…

- Soția unui barbat din Iași care a murit dupace a baut spirt contrafacut a spus ca soțul ei era grav bolnav, iar spirtul i-ainrautațit starea de sanatate. Mai mult, femeia a povestit ca și ea și eaconsuma alcool sanitar de ani de zile, insa bea doar ”Mona”, nu ce a baut soțulei.Agafia Teofan, in varsta…

- Zece persoane dintr-o comuna din Iași au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Soția unuia dintre barbații decedați a declarat, fara nicio jena, ca și ea consuma spirit, insa doar un anumit brand.

- Jale mare și nu prea la Iași dupa ce patru tovarași dintr-un sat s-au stins dupa ce au baut spirt contrafacut. In comuna Stolniceni-Prajescu, mai mulți oameni obișnuiesc sa consume spirt, insa „Mona” este cel mai popular. Soția unuia dintre cei morți spune ca a avut mare noroc ca a scapat cu viața.…

- Ancheta de amploare la Iasi si Bucuresti! Zece persoane din judetul Iasi au murit in ultimele saptamani dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Spirtul ar fi continut alcool metilic, extrem de toxic. Poliția si procurorii au declanșat o ancheta in județul Iasi, precum și la București, acolo…

- Trebuie spus ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman. In acest caz, in loc de alcool etilic s-a folosit alcool metilic, o substanța otravitoare care produce moartea la scurt timp dupa consum, anunța BZI . Deși alcoolul metilic nu…