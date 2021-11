Stiri pe aceeasi tema

- Hit-ul ‘Blinding Lights’ al artistului canadian The Weeknd a fost desemnat cel mai bun cantec din toate timpurile de catre revista de specialitate Billboard, potrivit contactmusic.com. Melodia, lansata in noiembrie 2019, a petrecut 90 de saptamani in topul Billboard Hot 100 si este cea mai indelungata…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- Iann Dior a lansat piesa “Let You”, cel mai recent single de pe urmatorul album “On To Better Things”. Melodia este produsa de Omer Fedi si KBeaZy. Pe noul album va fi prezenta si piesa “V12” featuring Lil Uzi Vert. Iann isi continua seria de hit-uri, dupa ce a lansat “Mood” impreuna cu 24kGoldn, piesa…

- Post Malone și The Weeknd și-au unit forțele și vor lansa un cantec nou, vineri, pe 5 noiembrie, informeaza contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Circles’ și cel al hit-ului ‘Blinding Lights’ au distribuit pe rețelele de socializare ale fiecaruia cate un fragment audio din noua lor piesa, ‘One Right Now’.…

- Astazi, Fly Project lanseaza pe canalul oficial de YouTube al artistului, cea mai noua piesa, EN VOGUE. Solistul trupei, Tudor Ionescu, implinește astazi 42 de ani, iar cu aceasta ocazie, acesta a avut o surpriza pentru fanii lui. Clipul piesei este realizat de regizorul Bogdan Daragiu și ii prezinta…

- DaBaby colaboreaza pentru “Lonely” cu Lil Wayne, una dintre cele mai mari inspiratii pentru DaBaby. Piesa expune problemele celor aflati mereu in lumina reflectoarelor, dar si faptul ca trebuie sa fie atenti mereu la ce declaram, deoarece este foarte posibil ca perceptia oameniilor despre ei sa se schimbe…

- Piesa nu a fost lansata oficial, dar in cadrul unei emisiuni la Radio, De Dragul Tau a fost prezentata fanilor intr o versiune live.Inna incheie seria Summer Live Sessions cu o piesa intitulata De Dragul Tau.Piesa nu a fost lansata oficial, dar in cadrul unei emisiuni la Radio, De Dragul Tau a fost…