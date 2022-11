Stiri pe aceeasi tema

- Primii soldati ucraineni au intrat in orasul Herson dupa peste 6 luni de ocupatie, inregistrarile video cu momentul aratand bucuria si emotia fara margini a localnicilor stransi sa ii intampine, scrie hotnews.ro. Una dintre inregistrarile video distribuite pe retelele de socializare arata ca ei au ajuns…

- Ucraina a mai acuzat Rusia ca a jefuit casele goale din orașul Herson din sudul țarii și le-a ocupat cu trupe in haine civile pentru a pregati luptele de strada in ceea ce ambele parți prevad ca va fi una dintre cele mai importante batalii ale razboiului. Razboi in Ucraina, ziua 258. Ucraina se pregatește…

- Forțele Armate ale Ucrainei continua sa elibereze teritoriul țarii de sub ocupația militara rusa. Potrivit analistului OSINT Def Mon, de la inceputul razboiului, armata rusa a ocupat peste 200.000 de kilometri patrați din Ucraina. Incepand cu 6 noiembrie, soldații ucraineni au eliberat 37% din numarul…

- Britanicul Tony Garnett, care și-a parasit soția și cei doi copii pentru Sofia Karkadim , 27 de ani, a rupt relația cu refugiata ucraineana . Agentul de securitate a acuzat-o pe iubita sa ca are probleme cu alcoolul, motiv pentru care a și fost arestata de doua ori. Sofia a plecat acasa, in Ucraina,…

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat luni ca, de la inceputul lunii septembrie,armata ucraineana a eliberat deja peste 6.000 de kilometri patrati din teritoriul tarii. "De la inceputul lunii septembrie si pana astazi, luptatorii nostri au eliberat deja peste 6.000 de kilometri patrati…

- Drapelul ucrainean a fost arborat in localitațile recucerite din regiunea Harkov, de sub ocupația forțelor ruse. Intr-unul dintre orașe locuitorii au fost vazuți intampinand cu bucurie armata ucraineana.

- Președintele Volodimir Zelenski i-a indemnat pe ucraineni sa ramana vigilenți saptamana viitoare, cand se marcheaza Ziua independenței fața de regimul sovietic, informeaza The Guardian. In discursul sau, Zelenski a spus ca ucrainenii nu trebuie sa permita Moscovei sa raspandeasca „teama” printre ei,…