Pompierii militari si civili din Harghita intervin in trei localitati din nordul judetului afectate de inundatii, la fata locului deplasandu-se si conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). ISU Harghita a informat ca in localitatea Tulghes au fost inundate patru case, pentru evacuarea apei intervenind serviciul voluntar pentru situatii de urgenta din localitate. In Tulghes, au fost evacuati preventiv si o femeie cu doi copii, ei fiind cazati in sala de sport. Sursa: ISU Harghita De asemenea, in comuna Corbu sunt inundate patru case si trei pivnite, la fata locului…