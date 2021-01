Aproximativ 500 de politisti, pompieri si jandarmi si-au exprimat, pana in prezent, intentia de a se vaccina impotriva COVID-19, arata datele facute publice de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Harghita (IJJ). Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat pentru AGERPRES ca, in acest moment, exista peste 300 de solicitari de vaccinare, ceea ce inseamna aproape jumatate din efectivul institutiei. "La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, pana in acest moment vorbim despre…