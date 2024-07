Este haos pe aeroportul Catania din Italia, dupa ce toate zborurile au fost anulate. Decizia a fost luata dupa o noua erupție a vulcanului Etna. Ministerul Afacerilor Externe le recomanda romanilor sa se informeze despre situația din zona și despre zboruri daca vor sa ajunga in zona. ???????????? MOUNT ETNA ERUPTS AGAIN, HALTS FLIGHTS TO […] The post VIDEO. Haos pe aeroportul din Catania, vulcanul Etna a erupt iar. Alerta pentru romanii care vor sa ajunga in zona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .