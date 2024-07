Stiri pe aceeasi tema

- PROMISCUITATE… In timp ce oficialii vorbesc de imaginea impecabila a instituției, in centrele controlate și gestionate de DGASPC Vaslui se intampla lucruri incredibile. Surse din cadrul instituției ne-au declarat ca povestea minorelor surprinse pe post de animatoare in club este mult mai grava. Astfel,…

- INDIFERENȚA… In urma apariției materialului de presa in care am aratat cum trei copii au fost violați la Centrul de Educație Incluziva Negrești, am incercat sa obținem clarificari de la DGASPC Vaslui. Data fiind gravitatea situației, am incercat sa clarificam daca au fost luate masuri in acest caz revoltator…

- ȘCOALA GROAZEI… Violurile de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Negrești s-au produs in 2017 și abia saptamana trecuta a avut loc primul termen in acest dosar. A trebuit sa treaca 7 ani pentru ca violatorul sa fie tras la raspundere. Intre timp, se pare ca acesta a disparut din țara. Este vorba…

- O mașina a fost lovita de un tren, luni seara, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere, in localitatea Liteni. In urma impactului conducatorul auto a murit. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere,…

- PROBLEME… O acțiune programata de Goscom pentru curațarea fantanii arteziene din centrul municipiului Vaslui s-a transformat intr-un dezastru pentru cei care au participat. Și asta, dupa ce greutatea unui utilaj cu nacela, folosit pentru desfundarea duzelor, a facut ca o bucata din pavaj sa se surpe.…

- Fostul polițist care și-a ucis mama in bataie a fost condamnat definitiv. In apel, Tiberius Ghelbere a incercat sa-i induplece pe judecatori afirmand ca ar fi fost abuzat in copilarie. A criticat prima sentința, apreciind ca ar fi trebuit sa fie mai ușoara, tocmai pentru ca fusese om al legii. Argumentele…

- NEATENȚIE… Un accident grav s-a petrecut in aceasta seara in municipiul Vaslui, pe strada Mihail Kogalniceanu. Un șofer grabit, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat o motocicleta, iar in urma impactului nu doar conducatorii celor doua vehicule au fost implicați in evenimentul rutier, ci și o…