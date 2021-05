VIDEO Haos într-un oraș din China după ce un zgârie-nori a început să se clatine inexplicabil. Nu a fost cutremur SEG Plaza, unul din cei mai inalți zgarie-nori din China, cu o inalțime de peste 300 de metri, a inceput, marți, dintr-o data sa se clatine. Incidentul a fost deocamdata catalogat ca inexplicabil pentru ca nu a fost inregistrat niciun seism. Momentul in care cladirea a intrat in balans a fost inregistrat, la fel și […] The post VIDEO Haos intr-un oraș din China dupa ce un zgarie-nori a inceput sa se clatine inexplicabil. Nu a fost cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din China a fost evacuat marți, dupa ce a început sa se clatine, incidentul, deocamdata inexplicabil, petrecându-se în orașul sudic Shenzhen.Citește integral pe Digi24.ro

- Persoanele aflate intr-un zgarie-nori din China au fost evacuate marti dupa-amiaza dupa ce cladirea, cu o inaltime de aproape de 300 de metri, a inceput sa se clatine din motive necunoscute, provocand scene de panica, informeaza AFP. Cladirea SEG Plaza, a carei constructie a fost finalizata…

