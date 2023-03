Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Muncii Marius Budai a afirmat ca salariul minim trebuie sa creasca in continuare, precizand insa ca aceasta marire nu poate fi de pe o zi pe alta pentru ca vor fi stricate planurile de business ale mediului de afaceri.

Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu va "permite" ca varsta de pensionare in sistemul public de pensii sa creasca, el precizand ca legislatia in vigoare prevede ca, pana in 2030, varsta de pensionare a femeilor din categorii profesionale care nu beneficiaza de legi speciale va creste la 63

O a doua greva la nivel national a perturbat marti productia de electricitate, transportul public si scolile din Franta, in timp ce muncitorii au iesit a proteste fata de planurile guvernului de a mari varsta de pensionare, relateaza Reuters.

Franța a inceput reforma sistemului de pensii in 2020, unificand cele 42 de scheme de pensionare, dar reforma a fost intrerupta de pandemie. Acum se propune creșterea varstei de pensionare.

O greva nationala de o zi si demonstratii in Franta impotriva proiectului de lege al guvernului privind reforma pensiilor sunt asteptate sa provoace, joi, perturbari majore ale activitatii, cu incetinirea transportului public, scoli inchise si alte sectoare afectate, relateaza Reuters.

Ministrul francez de externe, Catherine Colonna, l-a convocat sambata pe insarcinatul cu afaceri al Iranului la Paris in legatura cu execuția lui Alireza Akbari, diplomat cu dubla cetațenie, britanica și iraniana, acuzat de spionaj, a anunțat ministerul intr-un comunicat, citat de Reuters.

Premierul britanic Rishi Sunak va efectua prima sa vizita in Franta pe 10 martie, cu ocazia unui summit franco-britanic pe teme de securitate, energie si imigratie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, transmite AFP si Reuters.

Alternativele vegane la foie-gras sunt in ascensiune in Franta dupa ce un focar sever de gripa aviara a devastat efectivele de rate si a afectat stocurile din aceasta delicatesa traditionala de Craciun, transmite vineri Reuters.