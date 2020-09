VIDEO - HAOS în SUA! Proteste violente împotriva Poliției: manifestanții au aruncat cu cocktail-uri molotov spre forțele de ordine Mai multe zeci de persoane au fost arestate sambata seara in Portland, unde sute de manifestanti au marcat cea de-a 100-a noapte de mobilizare impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatilor politiei, incercand sa se indrepte spre o sectie de politie din oras, relateaza AFP. Dar imediat ce s-a format coloana de manifestanti, la inceputul serii, au fost aruncate cocktail-uri molotov spre politistii care au inconjurat zona, declansand o stare de haos. Politia a considerat imediat ca aceasta adunare declarata ''neautorizata'' a devenit ''o revolta'' si a ripostat cu grenade lacrimogene… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

