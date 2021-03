Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii nu sunt o specie aparte, iar investitor poate fi oricine, putem fi noi toti, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca a fi investitor nu inseamna a avea sume colosale. "Cel mai important mesaj pe care vrem sa-l transmitem este…

- Doua companii importante din piata romaneasca si-au dat mana pentru a lansa un produs care sa aduca mai aproape investitorii romani de piata imobiliara, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la conferinta dedicata listarii actiunilor Star Residence Invest.…

- Actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor fi listate luni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti si vor fi tranzactionate sub simbolul AG. Potrivit unui anunt al BVB, deschiderea oficiala…

- Este esential ca Bursa de Valori Bucuresti sa ajute o parte din banii acumulati in depozitele din sistemul bancar sa ajunga la companiile romanesti care au nevoie de capital, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, intr-o dezbatere pe teme economice. "Uitandu-ne…

- Primele cinci fonduri de investitii sunt toate situate la o performanta cumulata de peste 30%, in ultimii trei ani, care inseamna 10% plus in fiecare an, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga. "Daca ne uitam la performanta, aceasta explica trendurile…

- Piata locala de capital a evoluat frumos atat din punct de vedere al lichiditatii, cat si al valorii companiilor listate, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP) pe…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat pe piata AeRO a BVB Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat joi pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul MAM. Societatea intră…

- Agroserv Mariuța, compania care deține brandul de lactate premium Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) in data de 8 decembrie, unde a fost listata prima emisiune de obligațiuni a societații. Obligațiunile au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare…