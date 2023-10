VIDEO. Hamas susține că a eliberat ostatici. Ce spune, însă, presa israeliană Un comunicat al Hamas, urmat de apariția unei inregistrari video au generat reacții la nivelul presei israeliene. Miscarea islamista palestiniana Hamas a afirmat miercuri seara intr-un comunicat ca a eliberat o femeie israeliana si pe cei doi copii ai sai, presa israeliana numind-o o farsa, scrie AFP, preluat de agerpres.ro. Citiți și: NUCLEARA in Israel: […] The post VIDEO. Hamas susține ca a eliberat ostatici. Ce spune, insa, presa israeliana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

